Гайдай обіймав посаду голови Луганської ОВА. Марченко очолював Одеську ОВА. Гамалій – Хмельницьку ОВА.

Зверніть увагу Гайдай назвав напрямок на Луганщині, який не по зубах окупантам

Наразі жоден з них не прокоментував звільнення.

Гайдай може стати новим послом України у Казахстані

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гайдая очікує нове призначення. Він може обійняти посаду посла України у Казахстані. Мовиться, що Казахстан має надати агреман на призначення нового посла після проведення у країні позачергових парламентських виборів. Раніше оголосили, що вони відбудуться 19 березня.

Відповідну інформацію поширювали ще у січні 2023 року. Тоді Гайдай повідомив, що жодних рішень немає. Водночас він наголосив, що є членом команди президента Володимира Зеленського й готовий працювати на іншому напрямку фронту, якщо український лідер ухвалить таке рішення.