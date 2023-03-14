Сергій Гайдай розповів у ефірі телемарафону, що ситуація стабільно важка. Проте зауважив, що її повністю контролюють наші Сили оборони, повідомляє 24 Канал.
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Яке селище Луганщини не може захопити ворог
На Білогорівському напрямку ворог застосовує, крім артилерії різних калібрів, танків і мінометів, різного озброєння, ще й авіацію. Намагається постійно атакувати позиції наших захисників. Така ж важка ситуація і на Кремінському, і на Сватівському напрямках, але успіхів ворог там не має,
– заявив Гайдай.
Тобто росіянам ніяк не вдається захопити Білогорівку. За словами глави ОВА, ніяких просувань там суттєвих чи ще чогось – немає. Це попри те, що Росія кинула туди величезну кількість і особового складу, і техніки.
"За підтримки танків і БМП (тривають – 24 Канал) постійні штурми, але героїчно все наші захисники відбивають", – пояснив посадовець.
Ба більше, Сергій Гайдай розповів, що:
- на фронті відчувається величезна кількість російських військових. Адже вони втрачають за добу десь до роти бійців, але від того кількість хвиль наступу не зменшується;
- росіяни постійно наступають хвилями одна за одною, щоб виснажити наших захисників, продавити та піти далі десь у бік або Харківської, або Донецької області.
Але ще раз говорю – абсолютно міцно (ЗСУ – 24 Канал) тримають позиції, не дивлячись на те, як би там важко не було, все повністю під контролем,
– переконаний Гайдай.
Окрім того, глава Луганської обласної військової адміністрації розповів, що зараз погода працює на нас. Адже багнюка не дає ворогу великою кількістю рухатись вперед.
Яка ситуація на Луганщині
- Сергій Гайдай розповів, що у Луганській області ситуація на окупованих територіях стабільна. Росіяни постійно шукають будь-яких місцевих чоловіків, щоб кинути їх на війну без нормальної підготовки.
- Окрім того, у людей немає потрібних ліків. Туди привозять препарати несвоєчасно та виключно російські.
- За словами глави ОВА, у людей далі є проблеми зі зв'язком. Зокрема, вздовж лінії фронту його, як і інтернет, вимикають повністю. Також у людей проблеми з опаленням та водою.
- Сергій Гайдай пояснив, що людей відправляють в післявоєнні часи, як було після Другої світової війни, коли все було розбите та розтрощене, не було критичної інфраструктури.