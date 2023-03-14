Сергей Гайдай рассказал в эфире телемарафона, что ситуация стабильно трудная. Однако отметил, что ее полностью контролируют наши Силы обороны, сообщает 24 Канал.

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Какой поселок Луганщины не может захватить враг

На Белогоровском направлении враг применяет, кроме артиллерии разных калибров, танков и минометов, разного вооружения, еще и авиацию. Пытается постоянно атаковать позиции наших защитников. Такая же трудная ситуация и на Кременском, и на Сватовском направлениях, но успехов враг там не имеет,

– заявил Гайдай.

То есть россиянам никак не удается захватить Белогоровку. По словам главы ОВА, никаких продвижений там существенных или еще чего – нет. Это несмотря на то, что Россия бросила туда огромное количество и личного состава и техники.

"При поддержке танков и БМП (продолжаются – 24 Канал) постоянные штурмы, но героически все наши защитники отбивают", – пояснил чиновник.

Более того, Сергей Гайдай рассказал, что:

на фронте чувствуется огромное количество российских военных. Они ведь теряют в сутки где-то в роту бойцов, но от того количество волн наступления не уменьшается;

россияне постоянно наступают волнами одна за другой, чтобы истощить наших защитников, продавить и пойти дальше в сторону либо Харьковской, либо Донецкой области.

Но еще раз говорю – абсолютно крепко (ВСУ – 24 Канал) держат позиции, несмотря на то, как бы там тяжело ни было, все полностью под контролем,

– убежден Гайдай.

Кроме того, глава Луганской областной военной администрации рассказал, что сейчас погода работает на нас. Ведь грязь не дает врагу большим количеством двигаться вперед.

Какая ситуация в Луганской области