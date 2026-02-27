На Украину летят российские "Шахеды": где сейчас вражеские дроны

Вечером 27 февраля Россия начала очередную воздушную атаку по Украине. Дроны залетают в Украину с разных направлений.

О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространение воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.

Смотрите также На Сумщине россияне атаковали аграрное предприятие: погибли работницы

Где летят российские дроны?

Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте