27 февраля, 19:34
На Украину летят российские "Шахеды": где сейчас вражеские дроны

Сергей Попович

Вечером 27 февраля Россия начала очередную воздушную атаку по Украине. Дроны залетают в Украину с разных направлений.

О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространение воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.

Где летят российские дроны?

Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:35, 27 февраля

БпЛА с Черного моря на Одессу.

19:30, 27 февраля

  • БпЛА на Сумы с севера
  • БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины курсом на Ахтырку, Богодухов.
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Великий Бурлук.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Синельниково.
  • Группа БпЛА с Черного моря на Одесщину, Николаевщину.