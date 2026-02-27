На Украину летят российские "Шахеды": где сейчас вражеские дроны
Вечером 27 февраля Россия начала очередную воздушную атаку по Украине. Дроны залетают в Украину с разных направлений.
О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространение воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.
Где летят российские дроны?
Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА с Черного моря на Одессу.
