Где летят российские ударные дроны, в каких областях есть угроза ударов, и раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг ударил по Сумах снова: на этот раз по жилому сектору
Где летят вражеские БпЛА
19:43, 21 июня
БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород!
19:39, 21 июня
Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города!
19:39, 21 июня
- БпЛА в южной части Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной и южной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
19:25, 21 июня
БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.