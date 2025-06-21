Где летят российские ударные дроны, в каких областях есть угроза ударов, и раздается воздушная тревога – сообщает 24 Канал.

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Где летят вражеские БпЛА

19:43, 21 июня БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород!

19:39, 21 июня Нежин – находитесь в укрытиях! БпЛА в направлении города!

19:39, 21 июня БпЛА в южной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в центральной и южной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.