ОВА готова предоставить OSB для восстановления герметичности поврежденных помещений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Какие последствия вражеского обстрела в Запорожье

Девять многоквартирных домов получили повреждения после ночной атаки БпЛА в Запорожье. Повреждены еще 6 нежилых зданий.

Коммунальщики помогают с ликвидацией последствий. Разбитые окна временно закрывают OSB досками. Работы завершены в 5 поврежденных домах, в других они еще продолжаются.

По словам Ивана Федорова, всего 13 "Шахедов" прилетело по промышленным объектам, что никоим образом не связаны с оборонной промышленностью. К счастью, никто не пострадал. Также временно заблокировано движение по улице Космической.

Впрочем, атаки врага разрушили много объектов предприятий. Тем предприятиям, которые еще можно восстановить, в ОВА обещают помочь.

Последствия атаки на Запорожье: фото Запорожской ОВА