В течение ночи россияне запустили 19 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотников неустановленного типа. Оккупанты запускали дроны из районов Приморско-Ахтарск Курской области России.

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Россияне используют имитаторы БпЛА

Силы противовоздушной обороны сбили 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Остальные восемь беспилотников были локально потеряны.

Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала,

– написал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Олещук также призвал украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении полицию, ГСЧС или местную администрацию.

К слову, в Воздушных силах также назвали основное направление вечерней ракетной атаки.