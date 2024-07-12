В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях, а также 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа.

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Россияне атаковали Староконстантинов

Вечером 11 июля 2024 года оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-10. В течение ночи россияне также применили 19 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотников неустановленного типа.

Основное направление удара – Староконстантинов. К отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы,

– сообщил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Вечером 11 июля во время отражения воздушной атаки украинские силы ПВО сбили 3 вражеских целя в Хмельницкой области. Об этом глава Хмельницкой ОВА написал в 00:42 12 июля.

По словам главы местной ОВА Сергея Тюрина, повреждений нет. К счастью, пострадавших тоже нет.

К слову, в Воздушных силах также сообщили, что враг может использовать имитаторы ударных БпЛА. Целью окупантов является перегрузка системы противовоздушной обороны Украины.