В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях, а також 11 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.

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Росіяни атакували Старокостянтинів

Увечері 11 липня 2024 року окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-10. Протягом ночі росіяни також застосували 19 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" та безпілотників невстановленого типу.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби,

– повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Увечері 11 липня під час відбиття повітряної атаки українські сили ППО збили 3 ворожі цілі на Хмельниччині. Про це очільник Хмельницької ОВА написав о 00:42 12 липня.

За словами голови місцевої ОВА Сергія Тюріна, пошкоджень немає. На щастя, постраждалих також немає.

До слова, в Повітряних силах також повідомили, що ворог може використовувати імітатори ударних БпЛА. Метою окупантів є перевантаження системи протиповітряної оборони України.