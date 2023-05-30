Так, вражеские цели были в столице и на ее подступах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Куда целились оккупанты

К счастью, силам ПВО удалось сбить большинство дронов. Однако два "Шахеда" попали. По словам Игната, все беспилотники шли на столицу и ее подступи – именно там были вражеские цели.

В целом общая масса дронов была уничтожена над Киевом. Однако есть сбития БпЛА на Южном направлении и на Востоке.

Почему враг так часто атакует Киев

Игнат отметил, что если посмотреть российские телеграм-каналы и пропагандистские передачи, тогда станет понятно, от чего бесится враг.

Там прямо злоба из ушей течет, они хотят мести за свои неудачи. Успеха у них нет, их войска разбиты. Поэтому они злятся,

– сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Впрочем, украинская ПВО работает, но во время воздушной тревоги все равно нужно идти в укрытие, даже если и сбивают вражеские цели.

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