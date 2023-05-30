Так, вражеские цели были в столице и на ее подступах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Куда целились оккупанты
К счастью, силам ПВО удалось сбить большинство дронов. Однако два "Шахеда" попали. По словам Игната, все беспилотники шли на столицу и ее подступи – именно там были вражеские цели.
В целом общая масса дронов была уничтожена над Киевом. Однако есть сбития БпЛА на Южном направлении и на Востоке.
Почему враг так часто атакует Киев
Игнат отметил, что если посмотреть российские телеграм-каналы и пропагандистские передачи, тогда станет понятно, от чего бесится враг.
Там прямо злоба из ушей течет, они хотят мести за свои неудачи. Успеха у них нет, их войска разбиты. Поэтому они злятся,
– сказал спикер Воздушных сил ВСУ.
Впрочем, украинская ПВО работает, но во время воздушной тревоги все равно нужно идти в укрытие, даже если и сбивают вражеские цели.
Атака Киева 30 мая: все, что известно
- В ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.
- Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева.
- Однако в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажке – его ликвидировали. Спасатели эвакуировали 30 человек, 4 пострадали, 1 человек погиб.
- В Подольском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке и здании. 6 человек спасены.
- Отметим, что спасатели продолжают держать свой фронт. Только за ночь к ликвидации последствий атаки Киева было привлечено 152 человека и более 30 единиц техники. На обнародованных кадрах можно увидеть, как спасатели отважно эвакуировали людей из поврежденных домов.