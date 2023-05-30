Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, только за последние несколько дней враг использовал более 150 дронов-камикадзе.

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Россия хочет вызвать панику в столице

Игнат отметил, что враг не меняет свою тактику и его целью является нанести как можно больше вреда своими ракетными атаками и ударами дронами-камикадзе. Особое внимание враг уделяет атакам именно столицы.

"В небе над Киевом очень горячо последние несколько дней. Началось все с "поздравления" на День Киева с рекордным количеством "Шахедов" - 59 единиц. Враг хочет сломать наш народ изнутри. Показать, что столица горит, пылает и посеять панику. Помимо этого, хочет истощить наши силы ПВО", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Как силы ПВО отразили последнюю атаку

Этой ночью неплохо отработали мобильные группы ПВО, хорошо приспособившиеся к сбитию "Шахедов" ночью. Это более рациональный и более дешевый способ уничтожения БПЛА, ведь зенитные ракеты следует приберечь для приоритетных целей: крылатые ракеты и авиация противника.

"ПВО постоянно меняет позиции после каждого боевого применения. Расположить его по линии фронта невозможно, из-за большой протяженности – 2500 километров с учетом границы с Беларусью, Приднестровьем, линией моря. Поэтому ПВО сосредоточено вокруг важных объектов инфраструктуры и государственной власти, крупных городов, атомных станций", – рассказал Игнат.

Что известно о последней атаке дронами на Киев