Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, заметив, что дрон попал прямо в машину мужчины. Пострадала также кофейня, владельцем которой является этот харьковчанин.

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Как харьковчанин чудом выжил после атаки дронами

По словам харьковчанина Ивана, российский дрон летал прямо над ним. Когда он услышал звук, сразу бросил машину, даже не успел закрыть дверь. Также не помнит, успел ли забрать ключи.

Я сразу побежал в свое кафе, сказал работникам немедленно выходить через дверь, ведущую во внутреннюю часть дома. Буквально через несколько секунд произошел прилет. Дрон попал прямо в машину,

– сказал он.

Все, что осталось в машине, сгорело до тла. Единственное, что, на чудо, осталось неповрежденным – паспорт гражданина Украины.

Корреспондентка отметила, что несмотря на атаку оккупантов, жители Харькова открыли свои магазины и кафе, которые частично повреждены. Люди пытаются максимально убрать последствия, вынести стекло и продолжить работу.

Сам Иван отметил, что его кафе закрываться не будет. Хотя мебель повреждена, работает кофемашина,

– подчеркнула она.

Напомним, что в результате российской атаки пострадали 35 жителей Харькова, 13 из них находятся в больнице. В Шевченковском районе беспилотник попал в частный дом. Еще один удар произошел по Холодногорскому району.