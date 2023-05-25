В общей сложности этой ночью ПВО сбила все 36 российских дронов. Откуда оккупанты запускали беспилотники, в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Откуда российские захватчики запускали дроны

Этой ночью россияне в основном атаковали западные области Украины. Однако конкретно по каким именно целям пытался ударить враг неизвестно, ведь наша ПВО уничтожила все "Шахеды".

Дроны направляют с Юга, из северных регионов. Обычно оттуда (россияне – 24 Канал) атакуют,

– отметил Игнат.

Также спикер Воздушных сил отметил, что на этот раз не зафиксированы запуски дронов с территории Беларуси. Насчет Приднестровья еще нужно выяснять. Вражеские беспилотники шли по границе.

"Реже они (оккупанты – 24 Канал) туда бьют, чем по центру и по восточным направлениям", – заметил Игнат.

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