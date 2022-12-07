Россияне снова использовали Shahed-136 в Украине. В последний раз эти дроны оккупанты использовали 3 недели назад. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Россияне использовали иранские дроны впервые за 3 недели

Юрий Игнат отметил, что россияне впервые за три недели снова применили дроны-камикадзе в Украине.

Противник применил дроны-камикадзе, впервые за три недели. Это Shahed-136, 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу, как видим сегодня ночью их применили,

– сказал он.