Росіяни знову використали Shahed-136 в Україні. Востаннє ці дрони окупанти використовували 3 тижні тому. Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Росіяни використали іранські дрони вперше за 3 тижні

Вночі 7 грудня окупанти знову випустили по Україні Shahed-136, 14 таких дронів збили. Юрій Ігнат зауважив, що росіяни вперше за три тижні знову застосували дрони-камікадзе в Україні. Як можна побачити, низькі температури не впливають на роботу "шахідів".

Противник застосував дрони-камікадзе, вперше за три тижні. Це Shahed-136, 14 БбЛА цього типу було знищено. Мороз не впливає на їх роботу, як бачимо сьогодні вночі їх застосували,

– сказав він.

Реакція в Офісі Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав іранські дрони "дешевими мопедами", а надії Росії зламати сильний український народ – марними.

Він додав, що ЗСУ вже відпрацювали методику знищення Shahed-136, тож в цьому питанні окупанти залишились "з носом".

Коли ти технологічно відсталий, санкції обрізали тобі доступ до технологій, твої ракети поступово закінчуються, а бажаного ефекту від терору досі нема – ти дістаєш із шухляди дешеві "мопеди" в надії, що вони допоможуть зламати сильний народ України. Але методика знищення «мопедів» відпрацьована і ти знову лишаєшся «з носом». Бо ти – це Росія. А ми – це Україна: розумніша, сильніша, креативніша і сучасніша,

– написав Єрмак.