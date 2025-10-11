Россияне постоянно увеличивают количество "Шахедов" и их возможности. Теперь они более устойчивы к средствам РЭБ, а каждую ночь оккупанты могут выпускать их десятками или даже сотнями.

Как рассказал в эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап, Украине нужно работать в этом направлении. Ведь мы не развивали радиолокационное поле, уменьшали огневые группы.

К теме "Один из самых подготовленных ударов": Минэнерго раскрыло детали массированной атаки 10 октября

Как противодействовать нашествию дронов?

Раньше у нас работала армейская авиация Сухопутных войск. Она занималась перехватом "Шахедов" с помощью вертолетов. Но со временем количество дронов начало существенно расти. Уже в июне Россия ежедневно выпускала 90 беспилотников в сутки, к концу 2025 года эта цифра может вырасти до 200. Поэтому средств для противодействия будет не хватать.

Вместо них применяют дроны-перехватчики на электрической тяге. Они только начинают появляться в войсках. В основном говорится о Sting, который эффективно работает с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Его достаточно точно "выбрасывают" и затем он направляется в место, чтобы поразить "Шахеда". Но производство еще недостаточное для того, чтобы перекрыть все вопросы. Кроме того, он может действовать не на всех высотах,

– заметил Константин Криволап.

К тому же на уничтожение одного "Шахеда" надо запустить от 3 до 6 дронов-перехватчиков. Возможно, их будут улучшать и со временем они будут работать в более широком диапазоне частот.

Почему важна легкомоторная авиация?

По словам Константина Криволапа, пока нет сигналов о том, что легкомоторная авиация будет развиваться. Хотя логично, чтобы она работала вместе с дронами-перехватчиками.

Легкомоторная авиация могла бы сбивать заблаговременно все "Шахеды" пока они не залетели в город. А потом работали дроны-перехватчики из мобильных огневых групп. Но пока это направление не развивается.

Все сосредоточились на дронах-перехватчиках. Думают, что они спасут нас от "Шахедов". Я уверен, что такого, к сожалению, не будет. Все равно придется применять легкомоторную авиацию,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Важно, что ее способности можно направить прежде всего на сбивание дронов – разведчиков. Они первыми залетают на наши территории, проверяют, что можно поразить. Эти беспилотники свободно летают на высотах 500 – 600 метров, то есть в нашей досягаемости, но мы не имеем чем их сбить.

Уже были случаи, когда сначала появлялся разведчик, а после него начиналась атака. Поэтому нужно тщательно заняться этим вопросом и направить туда максимум усилий.

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами