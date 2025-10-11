Що може врятувати від навали "Шахедів": авіаексперт назвав 2 важливі елементи
- Експерт з авіації вважає, що для протидії "Шахедам" потрібне комплексне рішення, яке пов'язане з авіацією та дронами.
- Важливо знищувати російські дрони-перехоплювачі, які першими залітають на нашу територію.
Росіяни постійно збільшують кількість "Шахедів" та їхні спроможності. Тепер вони стійкіші до засобів РЕБ, а щоночі окупанти можуть випускати їх десятками або й сотнями.
Як розповів в ефірі 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап, Україні потрібно працювати у цьому напрямку. Адже ми не розвивали радіолокаційне поле, зменшували вогневі групи.
Як протидіяти навалі дронів?
Раніше у нас працювала армійська авіація Сухопутних військ. Вона займалася перехопленням "Шахедів" за допомогою гвинтокрилів. Але з часом кількість дронів почала суттєво зростати. Уже в червні Росія щодня випускала 90 безпілотників на добу, до кінця 2025 року ця цифра може вирости до 200. Тож засобів для протидії бракуватиме.
Замість них застосовують дрони-перехоплювачі на електричній тязі. Вони тільки починають з'являтися у військах. В основному мовиться про Sting, який ефективно працює з допомогою інструментів Штучного інтелекту.
Його досить точно "викидають" і потім він прямує в місце, щоб вразити "Шахеда". Але виробництво ще недостатнє для того, щоб перекрити всі питання. Крім того, він може діяти не на всіх висотах,
– зауважив Костянтин Криволап.
До того ж на знищення одного "Шахеда" треба запустити від 3 до 6 дронів-перехоплювачів. Можливо, їх покращуватимуть і з часом вони працюватимуть у ширшому діапазоні частот.
Чому важлива легкомоторна авіація?
За словами Костянтина Криволапа, поки немає сигналів про те, що легкомоторна авіація буде розвиватися. Хоча логічно, щоб вона працювала разом з дронами-перехоплювачами.
Легкомоторна авіація могла б збивати завчасно всі "Шахеди" поки вони не залетіли до міста. А потім працювали дрони-перехоплювачі з мобільних вогневих груп. Але поки цей напрямок не розвивається.
Всі зосередилися на дронах-перехоплювачах. Думають, що вони врятують нас від "Шахедів". Я впевнений, що такого, на жаль, не буде. Все одно доведеться застосовувати легкомоторну авіацію,
– наголосив експерт з авіації.
Важливо, що її спроможності можна спрямувати найперше на збиття дронів – розвідників. Вони першими залітають на наші території, перевіряють, що можна уразити. Ці безпілотники вільно літають на висотах 500 – 600 метрів, тобто у нашій досяжності, але ми не маємо чим їх збити.
Уже були випадки, коли спершу з'являвся розвідник, а після нього починалася атака. Тож потрібно ретельно зайнятися цим питанням і спрямувати туди максимум зусиль.
Росія вкотре атакувала Україну дронами
Після масованого обстрілу 10 жовтня, росіяни знову завдали удару "Шахедами". У ніч на 11 жовтня окупанти випустили майже 80 безпілотників різних типів. Більшість вдалося збити, але, на жаль, також є і влучання.
Зокрема дрони атакували Одещину. Ціллю стала енергетика, житлові будинки та готельний комплекс. Відомо про одну постраждалу людину. Внаслідок атаки виникли перебої зі світлом та водою.
Також ворог вдарив по машині Чернігівобленерго. Внаслідок атаки дрона загинув працівник. Окупанти навмисно завдали ще одного удару по іншому авто підприємства, коли служби усували наслідки вибуху.