Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Последствия атаки дронов на Запорожскую область

В ночь на 28 апреля жители Запорожской области слышали взрывы. Около 02:00 россияне запустили по региону БпЛА. По вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Из-за вражеского обстрела области возникли проблемы со светом в одной из громад. В домах частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет.

Также в результате атаки в Запорожской области поврежден ряд частных домов и прилегающих территорий.

По данным Ивана Федорова, предварительно обошлось без пострадавших.

К слову, за минувшие сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. Враги совершили 21 удар с авиации по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Малой Токмачке.

По области российская армия запустила 210 БпЛА различной модификации, которые атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Также шесть раз оккупанты накрывали из РСЗО Щербаки, Новоданиловку и Новодаровку. А по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки россияне дополнительно осуществили 117 артобстрелов.