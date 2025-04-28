Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Наслідки атаки дронів на Запорізьку область

У ніч на 28 квітня жителі Запорізької області чули вибухи. Близько 02:00 росіяни запустили по регіону БпЛА. По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

Через ворожий обстріл області виникли проблеми зі світлом в одній із громад. У будинках частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет.

Також внаслідок атаки в Запорізькій області пошкоджено низку приватних будинків і прилеглих територій.

За даними Івана Федорова, попередньо обійшлося без постраждалих.

До слова, за минулу добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Вороги здійснили 21 удар з авіації по Степногірську, Приморському, Лукʼянівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Малій Токмачці.

По області російська армія запустила 210 БпЛА різної модифікації, які атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також шість разів окупанти накривали з РСЗВ Щербаки, Новоданилівку та Новодарівку. А по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки росіяни додатково здійснили 117 артобстрілів.