Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

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Сколько "Шахедов" запустила Россия

По данным СБУ, по состоянию на середину мая 2025 года россияне совершили по Украине более 50 тысяч обстрелов с применением БПЛА.

Информация обо всех этих ударах объединяется и систематизируется в соответствующие уголовные производства и сейчас следователи нашей спецслужбы расследуют более 3 тысяч дел по ударам врага с использованием "Шахедов",

– указывает Дехтяренко.

Представитель ведомства рассказал, что Россия начала массово использовать против Украины "Шахеды" начиная со второй половины 2022 года.

Сначала это были дроны иранского производства, которые поставляли в Россию в готовом виде. Впоследствии враг наладил производство дронов из иранских частей. Сейчас же враг имеет полный цикл сборки на мощностях "Алабуги", что в Татарстане.

По информации Службы безопасности, на этих предприятиях уже произведено более 25 тысяч дронов. Еще 20 тысяч были собраны из иранских компонентов, а более 2 тысяч – импортированы из Ирана.