Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Скільки "Шахедів" запустила Росія

За даними СБУ, станом на середину травня 2025 року росіяни здійснили по Україні понад 50 тисяч обстрілів із застосуванням БпЛА.

Інформація про усі ці удари об’єднується та систематизується у відповідні кримінальні провадження і наразі слідчі нашої спецслужби розслідують понад 3 тисячі справ щодо ударів ворога з використанням "Шахедів",

– вказує Дехтяренко.

Речник відомства розповів, що Росія почала масово використовувати проти України "Шахеди" починаючи з другої половини 2022 року.

Спочатку це були дрони іранського виробництва, які постачали у Росію у готовому вигляді. Згодом ворог налагодив виробництво дронів з іранських частин. Зараз же ворог має повний цикл збірки на потужностях "Алабуги", що у Татарстані.

За інформацією Служби безпеки, на цих підприємствах вже вироблено понад 25 тисяч дронів. Ще 20 тисяч були зібрані з іранських компонентів, а понад 2 тисячі – імпортовані з Ірану.