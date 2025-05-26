Головний редактор Defence Express Олег Катков в етері 24 Каналу пояснив, що перш ніж робити висновки про збільшення ракетного чи дронового потенціалу Росії, варто проаналізувати місячні показники атак та використаних нею засобів ураження.

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Ворог накопичує ресурс для масованих атак

Катков зазначив, що трапляється ситуація, коли ворог обмежено використовує "Шахеди" протягом тижня, накопичує запас і потім запускає їх концентровано наступного дня. Тобто замість щоденних атак обирає завдати удар в певний день, але зробити його масштабним.

"У травні були дні, коли не було "шахедних" атак. Те, що противник виготовив і не запустив, могло бути ним використано вчора чи позавчора. Щодо того, що росіяни провели перший за місяць комбінований удар з запуском різновидів крилатих ракет, це важлива деталь. Росія не запускає стільки ракет, скільки виробляє", – озвучив Катков.

Зі слів головного редактора Defence Express, за весь травень росіяни випустили понад 55 крилатих ракет всіх типів, зокрема Х-101, "Калібри", "Іскандери-М". Якщо проаналізувати квітень, показник буде такий же, орієнтовно пів сотні крилатих ракет.

"Звісно, що після трьох діб масованих атак є відчуття, що в Росії збільшилась кількість засобів ураження, однак варто аналізувати ситуацію за місяць", – наголосив Катков.

Чому деякі ракети не детонують після їх збиття

З власних джерел видання Defense Express дізналося, що бойова частина однієї з ракет типу "Іскандер-М", яка була збита під час атаки прямим влучанням в ракету, не здетонувала. Катков пояснив, що таке трапляється, зокрема вже були подібні ситуації під час збиття Х-101, "Калібрів".

Мовиться про кінетичне перехоплення, коли використаний засіб знищив бойову частину, завдяки чому не відбулась детонація у повітрі та навіть після падіння ракети на землю цього не сталося. Міг статися банально обрив детонаторів,

– пояснив Катков.

Зазначимо, що раніше Олег Катков оцінив можливості Росії запускати за добу 1000 дронів. Він розповів чи зможе країна-агресорка кратно збільшити виробництво безпілотників у короткій перспективі.