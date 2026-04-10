Более 100 дронов летело на Украину: как отработала ПВО и есть ли попадания

В ночь на 10 апреля вражеские войска запустили на Украину 128 средств воздушного нападения. Речь идет, прежде всего, о "Шахедах", их было больше всего – 85 дронов.

Несмотря на усилия сил ПВО, полностью отбить все беспилотники не удалось. Подробности российской атаки рассказали в Воздушных силах.

Что известно о ночном обстреле 10 апреля?

Оккупанты били по украинским городам 128 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

Они летели с нескольких направлений, в частности, из российских городов Орел, Приморско-Шахтарск. Россияне запускали дроны с временно оккупированных территорий Украины, а именно с Чауда, что в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении ПС.

В то же время, попадания 14 беспилотников произошли на 6 локациях. Еще в семи местах упали обломки дронов.

Традиционно воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, следуйте правилам безопасности.

Стоит заметить, что в последнее время характер российских атак по Украине претерпел изменения. Кроме традиционных ночных обстрелов, враг начал активнее наносить удары и в дневное время. Военный аналитик из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что дневные атаки могут быть направлены на усиление напряжения для украинских воздушных сил, а также на психологическое давление на жителей страны.

