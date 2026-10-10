Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00 утра подтверждено сбивание или подавление 117 дронов. Среди уничтоженных аппаратов насчитывается 82 реактивных "Шахеда", а также беспилотники "Гербера" и имитаторы "Пародия". Враг запускал их из пяти российских городов, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Несмотря на результативную работу ПВО, зафиксировано попадание вражеских средств в 14 точках. Кроме того, еще в 10 местах упали обломки сбитых аппаратов.

Военные предупредили, что боевые действия еще не завершились. В воздушном пространстве страны остается несколько российских беспилотников, поэтому украинцев призывают соблюдать правила безопасности.



Как отработала ПВО / ВВС ВСУ

Напомним, в ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Запорожье. Известно, что значительные разрушения понесла гражданская инфраструктура, в частности жилые дома. В одной пятиэтажке разрушен подъезд. Есть погибшие и пострадавшие, в их числе – дети. Спасатели продолжают поисковую операцию.

Реактивные дроны тоже пытались прорваться на Запад Украины. Силы противовоздушной обороны работали во Львове и Ивано-Франковске. К счастью, обошлось без трагических последствий.