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В украинском небе ударные дроны, появилась ракетная угроза, в Киеве тревога: где самое опасное

Татьяна Бабич
Дроны атакуют Украину

Дроны атакуют Украину / Getty Images

Российская армия направила на Украину новые группы ударных беспилотников. В связи с угрозой обстрела в некоторых районах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества следит за ситуацией и сообщает о передвижениях российских БПЛА.

 
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Что известно об атаке?

Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

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Реактивные БПЛА из Черниговской области в западном направлении на север Киевской области.

Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с севера.

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Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Житомира с севера.

БПЛА над Запорожьем с юга.

УАБы в Запорожскую область, направляемся на юг Днепропетровской области.

Реактивные БПЛА к западу и югу от Чернигова, в юго-западном направлении.

УАБы в Харьковскую область с севера.

Реактивный БПЛА над Житомиром с севера.

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Реактивные БПЛА в Черняхове и Чоповичах в Житомирской области.

Реактивные БПЛА над Иванковом в Киевской области с востока.

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