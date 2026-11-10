В украинском небе ударные дроны, появилась ракетная угроза, в Киеве тревога: где самое опасное

Дроны атакуют Украину / Getty Images
Российская армия направила на Украину новые группы ударных беспилотников. В связи с угрозой обстрела в некоторых районах объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества следит за ситуацией и сообщает о передвижениях российских БПЛА.
Что известно об атаке?
Призываем вас позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Прогнозы
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Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожью.
Угроза применения баллистического оружия из Брянска.
Реактивный БПЛА из Брянской области на север Черниговской области.
Реактивные БПЛА из Черниговской области в западном направлении на север Киевской области.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с севера.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Житомира с севера.
БПЛА над Запорожьем с юга.
УАБы в Запорожскую область, направляемся на юг Днепропетровской области.
Реактивные БПЛА к западу и югу от Чернигова, в юго-западном направлении.
УАБы в Харьковскую область с севера.
Реактивный БПЛА над Житомиром с севера.
Реактивные БПЛА в Черняхове и Чоповичах в Житомирской области.
Реактивные БПЛА над Иванковом в Киевской области с востока.
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