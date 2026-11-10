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В українському небі ударні дрони, з'явилася ракетна загроза, у Києві тривога: де найнебезпечніше

Тетяна Бабич
Дрони атакують Україну

Дрони атакують Україну / Getty Images

Російська армія запустила на Україну нові групи ударних безпілотників. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти стежить за ситуацією та пише про рух російських БпЛА.

 
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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

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Реактивні БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини у західному напрямку.

Реактивний БпЛА курсом на Рівне з півночі.

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Реактивний БпЛА курсом на Житомир з півночі.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

КАБи на Запорізьку область, курс на південь Дніпропетровщини.

Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід.

Реактивні БпЛА на заході та півдні від Чернігова, на південно-західний напрямок.

КАБи на Харківщину з півночі.

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