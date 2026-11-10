В українському небі ударні дрони, з'явилася ракетна загроза, у Києві тривога: де найнебезпечніше

24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти стежить за ситуацією та пише про рух російських БпЛА.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас подбати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

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