24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских БПЛА в украинском небе.
Что известно об атаке?
Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Куда летят "Шахеды": смотрите карту
Реактивный БПЛА из Винницкой области, направляющийся в Хмельницкую область. Реактивный БПЛА на севере Житомирской области, направляется в Ровенскую область. Реактивный БПЛА в Полтавской области, направляется в Пирятин. УАБы в Донецкую область. Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!
Реактивный БПЛА из Винницкой области, направляющийся в Хмельницкую область.
Реактивный БПЛА на севере Житомирской области, направляется в Ровенскую область.
Реактивный БПЛА в Полтавской области, направляется в Пирятин.
УАБы в Донецкую область.
Внимание!
Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!