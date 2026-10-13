24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских БПЛА в украинском небе.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Куда летят "Шахеды": смотрите карту