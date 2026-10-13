24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ пише про рух ворожих БпЛА в українському небі.

Що відомо про атаку?

Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять "Шахеди": дивіться карту

20:17, 13 жовтня

Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину.

20:13, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Житомирщини, курс Рівненщина.

20:07, 13 жовтня

Реактивний БпЛА на Полтавщині курс на Пирятин.

20:04, 13 жовтня

КАБи на Донеччину.

20:02, 13 жовтня

Увага!

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!