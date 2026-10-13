24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ пише про рух ворожих БпЛА в українському небі.
Що відомо про атаку?
Насамперед закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Куди летять "Шахеди": дивіться карту
20:17, 13 жовтня
Реактивний БпЛА з Вінниччини курсом на Хмельниччину.
20:13, 13 жовтня
Реактивний БпЛА на півночі Житомирщини, курс Рівненщина.
20:07, 13 жовтня
Реактивний БпЛА на Полтавщині курс на Пирятин.
20:04, 13 жовтня
КАБи на Донеччину.
20:02, 13 жовтня
Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!