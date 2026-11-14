Россия запустила новые группы БПЛА: каким областям грозит опасность

В субботу, 14 октября, россияне запустили новые группы ударных и реактивных беспилотников в направлении Украины. В связи с этим в некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

Призываем немедленно направляться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал. Adv Куда движутся цели сейчас? В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте Прогнозы Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими? — — x2 188 190 переглядів 16 днів Больше прогнозов здесь → Дополняем новость... 19:38, 14 ноября / Что еще один реактивный БПЛА в направлении Харькова с юга. 19:34, 14 ноября / Ладыжин. 19:18, 14 ноября / Винницкая область: реактивный БПЛА в Томашполе 18:59, 14 ноября / Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова с юга. 18:46, 14 ноября / Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Коростеня, курс – западный. Реклама 18:42, 14 ноября / Одесская область: что еще один реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области. 18:40, 14 ноября / Реактивные БПЛА направляются на Николаев. 18:19, 14 ноября / Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева. 18:09, 14 ноября / Реактивные БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)

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