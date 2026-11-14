Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза

У суботу, 14 листопада, росіяни запустили нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал. Adv Куди рухаються цілі зараз? У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті Доповнюємо новину... 19:38, 14 листопада / Ще один реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня. 19:34, 14 листопада / Ладижин. 19:18, 14 листопада / Вінниччина: реактивний БпЛА на Томашпіль 18:59, 14 листопада / Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня. 18:46, 14 листопада / Житомирщина: реактивний БпЛА повз Коростень, курс західний. Реклама 18:42, 14 листопада / Одещина: ще один реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину. 18:40, 14 листопада / Реактивні БпЛА курсом на Миколаїв. 18:19, 14 листопада / Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв. 18:09, 14 листопада / Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків)

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