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Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза

Крістіна Желіховська
Росія запустила нові групи БпЛА: для яких областей є загроза - 24 Канал

У суботу, 14 листопада, росіяни запустили нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.

 
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Куди рухаються цілі зараз?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Доповнюємо новину...

Ще один реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

Ладижин.

Вінниччина: реактивний БпЛА на Томашпіль

Реактивний БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

Житомирщина: реактивний БпЛА повз Коростень, курс західний.

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Одещина: ще один реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.

Реактивні БпЛА курсом на Миколаїв.

Одещина: Реактивний БпЛА курсом на Ананьїв.

Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків)

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