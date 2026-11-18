Атака дронов / Getty Images
Россияне запускают на Украину все новые и новые партии ударных беспилотников. Из-за угрозы обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских дронов.
Что известно об атаке?
Прежде всего призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления опасности для вашего региона.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Прогнозы
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Реактивные БПЛА на юге Одесской области с моря.
Реактивный БПЛА над Черниговом с севера.
УАБы в Донецкую область и Запорожье.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, следуют вдоль границы с Беларусью.
Реактивный БПЛА в Полтавской области, курс – Новые Санжары.
Харьковская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Зачепиловки.
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