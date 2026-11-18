Атака дронів / Getty Images
Росіяни запускають на Україну нові й нові партії ударних безпілотників. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти пише про рух ворожих дронів.
Що відомо про атаку?
Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
Прогнози
Доповнюємо новину...
КАБи на Донеччину.
Реактивні БпЛА на південь Одещини з моря.
Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі.
КАБи на Донеччину та Запоріжжя.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.
Реактивний БпЛА на Полтавщині, курс – Нові Санжари.
Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Зачепилівку.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі