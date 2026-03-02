В Киеве прогремели взрывы, ряд областей –красная: куда движутся вражеские дроны

Вечером 2 марта российские войска запустили на Украину ударные дроны. Из-за этого во многих городах, в частности в столице, объявлялась воздушная тревога.

Информацию о том, куда летят российские дроны и где есть угроза удара, сообщают в Воздушных силах ВСУ. Об опасности пишут и мониторы.

Смотрите также Под ударом окажутся Украина с Молдовой и не только: как далеко могут лететь ракеты Ирана

Что известно об опасности из-за вражеских БпЛА?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать угрозами и находиться в безопасном месте.

Куда летят дроны: смотрите на карте