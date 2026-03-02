Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киеве прогремели взрывы, ряд областей –красная: куда движутся вражеские дроны
2 марта, 21:57
3

В Киеве прогремели взрывы, ряд областей –красная: куда движутся вражеские дроны

Татьяна Бабич

Вечером 2 марта российские войска запустили на Украину ударные дроны. Из-за этого во многих городах, в частности в столице, объявлялась воздушная тревога.

Информацию о том, куда летят российские дроны и где есть угроза удара, сообщают в Воздушных силах ВСУ. Об опасности пишут и мониторы.

Смотрите также Под ударом окажутся Украина с Молдовой и не только: как далеко могут лететь ракеты Ирана

Что известно об опасности из-за вражеских БпЛА?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать угрозами и находиться в безопасном месте.

Куда летят дроны: смотрите на карте

 

22:13, 02 марта

Наблюдается значительная активность вражеских разведывательных и ударных БпЛА над прифронтовыми районами (Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области) вдоль всей линии фронта.

21:57, 02 марта

Дрон фиксируют в направлении аэропорта Жуляны в Киеве.

21:53, 02 марта

В Киеве работает ППО.

21:51, 02 марта

На Киев движется дрон в направлении Воскресенки.

21:45, 02 марта

Вражеский дрон мимо Броваров в направлении Киева.

21:42, 02 марта

Мониторы пишут о 2 БпЛА к северу от Чернигова.