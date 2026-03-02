В Киеве прогремели взрывы, ряд областей –красная: куда движутся вражеские дроны
Вечером 2 марта российские войска запустили на Украину ударные дроны. Из-за этого во многих городах, в частности в столице, объявлялась воздушная тревога.
Информацию о том, куда летят российские дроны и где есть угроза удара, сообщают в Воздушных силах ВСУ. Об опасности пишут и мониторы.
Что известно об опасности из-за вражеских БпЛА?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. Призываем вас не пренебрегать угрозами и находиться в безопасном месте.
Куда летят дроны: смотрите на карте
Наблюдается значительная активность вражеских разведывательных и ударных БпЛА над прифронтовыми районами (Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области) вдоль всей линии фронта. Дрон фиксируют в направлении аэропорта Жуляны в Киеве. В Киеве работает ППО. На Киев движется дрон в направлении Воскресенки. Вражеский дрон мимо Броваров в направлении Киева. Мониторы пишут о 2 БпЛА к северу от Чернигова.
Дрон фиксируют в направлении аэропорта Жуляны в Киеве.
В Киеве работает ППО.
На Киев движется дрон в направлении Воскресенки.
Вражеский дрон мимо Броваров в направлении Киева.
Мониторы пишут о 2 БпЛА к северу от Чернигова.