Призываем немедленно направиться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.
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Хронология событий
Последнее событие только что
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Вышгород/Киев.
Запорожская область: ударные БПЛА над/мимо Вильнянска, следуя на запад.
Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Новая Прага курсом на юг
Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча курсом на запад
Реактивный БПЛА в Полтавской области, в направлении населенного пункта Градизк.
Россияне нанесли удар по автостоянке в Ковельском районе. Обошлось без пострадавших
Кировоградская область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Компанеевки в направлении Кропивницкого.
Киевская область: Реактивный БПЛА пролетел через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.
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