Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.
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Хронологія подій
Остання подія 1 хв тому
23 листопада 2026
Росіяни завдали удару по автостоянці в Ковельському районі! На щастя, обійшлося без постраждалих
Кіровоградщина: Реактивний БпЛА повз Компаніївку курсом на Кропивницький.
Київщина: Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
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