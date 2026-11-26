Жителей регионов призывают укрываться в убежищах во время воздушной тревоги. 24 Канал следит за ситуацией.
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Хронология событий
Последнее событие 24 мин назад
Реактивный БПЛА на Николаев с севера
Реактивный БПЛА в Вознесенске
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Харьковской и Сумской областям
Реактивные БПЛА направляются на Днепр и Кривой Рог с северо-востока.
Реактивные БПЛА пролетают через Очаков в направлении Николаевской области по северному курсу.
Реактивный БПЛА из Житомирской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви.
Днепропетровская область: реактивные БПЛА на Кривой Рог и Вишневое
Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Перещепино в направлении Полтавской области
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