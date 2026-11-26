Жителів регіонів закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. 24 Канал стежить за ситуацією.
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Хронологія подій
Остання подія 22 хв тому
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі
Реактивний БпЛА на Вознесенськ
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Сумщину
Реактивні БпЛА на Дніпро та Кривий Ріг з північного сходу.
Реактивні БпЛА через Очаків на Миколаївщину північним курсом.
Реактивний БпЛА з Житомирщини на Київщину у напрямку Білої Церкви.
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА на Кривий Ріг, Вишневе
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Перещепине курсом на Полтавщину
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