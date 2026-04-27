27 апреля, 22:34
Ударные дроны снова летят на ряд украинских городов: где есть угроза атаки

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают терроризировать Украину. Из-за угрозы российских беспилотников для ряда городов объявили воздушную тревогу.

Ситуацию в украинском небе мониторят Воздушные силы. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент об угрозах удара.

Что известно об атаке "Шахедов"?

Призываем вас соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги для вашего региона.

22:53, 27 апреля

Одесская область: БпЛА курсом на Черноморское.

22:52, 27 апреля

Сумская область: БпЛА в направлении Лебедина.

21:59, 27 апреля

БпЛА в направлении Запорожья с юга.

19:45, 27 апреля

БпЛА в направлении Николаева с запада.

18:52, 27 апреля

БпЛА на Полтаву с севера.

18:19, 27 апреля

17:40, 27 апреля

Группа БпЛА курсом на Херсон.

17:28, 27 апреля

16:10, 27 апреля

БпЛА курсом на Сумы.

