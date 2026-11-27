24 Канал отслеживает передвижение вражеских целей и сообщает о ситуации в регионах.
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Хронология событий
27 ноября 2026
УАБы в Донецкую область
УАБы в Запорожскую область
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Оратова/Липовец
Реактивный БПЛА пролетел мимо Гайворона в Кировоградской области курсом на Винницкую область (Теплик)
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя
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