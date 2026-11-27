24 Канал стежить за рухом ворожих цілей і повідомляє про ситуацію в регіонах.
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Хронологія подій
27 листопада 2026
КАБи на Донеччину
КАБи на Запорізьку область
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Оратів/Липовець
Реактивний БпЛА повз Гайворон на Кіровоградщині курсом на Вінниччину (Теплик)
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень
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