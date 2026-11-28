Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Хронология событий
28 ноября 2026
Житомирщина: реактивный БПЛА курсом на Овруч.
Черниговщина: реактивный БПЛА курсом на Балаклею.
Реактивный БПЛА из Киевщины на Житомирщину (Народичи)
Полтава. Ударный БпЛА над городом!
Реактивный БпЛА мимо Яворницкого в направлении Днепра
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Реактивный БПЛА из Черниговщины (мимо Козелец) в направлении Киевщины.
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