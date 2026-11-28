Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Хронологія подій
28 листопада 2026
Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Овруч.
Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Балаклію.
Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Народичі)
Полтава. Ударний БпЛА над містом!
Реактивний БпЛА повз Яворницьке у напрямку Дніпра
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Реактивний БпЛА з Чернігівщини (повз Козелець) у напрямку Київщини.
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