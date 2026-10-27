Российский террор не прекращается: куда летят "Шахеды"

Атака дронов / Getty Images

Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными беспилотниками. Группы БПЛА летят с разных направлений. В связи с этим в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает об угрозе обстрела. Реклама Adv Что известно об атаке? Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Где объявлена тревога: смотрите на карте Дополняем новость... 21:48, 27 октября / Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча. 21:28, 27 октября / Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, вблизи населенных пунктов Вольногорск, Божедаровка и Пятихатки, курс на север. 21:25, 27 октября / Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области. 21:22, 27 октября / Реактивный БПЛА направляется на Кривой Рог с северо-востока.

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