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Российский террор не прекращается: куда летят "Шахеды"

Татьяна Бабич
Атака дронов

Атака дронов / Getty Images

Вражеские войска проводят атаку на Украину ударными беспилотниками. Группы БПЛА летят с разных направлений. В связи с этим в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает об угрозе обстрела.

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Что известно об атаке?

Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

Дополняем новость...

Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.

Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области, вблизи населенных пунктов Вольногорск, Божедаровка и Пятихатки, курс на север.

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области.

Реактивный БПЛА направляется на Кривой Рог с северо-востока.

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