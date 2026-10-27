Російський терор не припиняється: куди летять "Шахеди"

Атака дронів / Getty Images
Ворожі війська атакують Україну ударними безпілотниками. Групи БпЛА летять з різних напрямків. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про загрози обстрілу.
Що відомо про атаку?
Насамперед пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
Доповнюємо новину...
Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Овруч.
Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, поблизу н.п. Вільногірськ, Божедарівка та Пятихатки, курс на північ.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на Кривий Ріг з північного сходу.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі