29 апреля, 21:03
Вражеские "Шахеды" снова летят на Украину: какие города под угрозой

Татьяна Бабич

Российские войска ни на день не прекращают террор украинских городов. Из-за угрозы ударных дронов для многих регионов объявили воздушную тревогу.

Ситуацию в небе над страной отслеживают в Воздушных силах. О возможных угрозах ударов пишут также мониторинговые каналы. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Что известно о вражеской атаке?

Призываем вас не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги для вашего региона. Отслеживайте потенциальную опасность с помощью интерактивной онлайн-карты.

20:54, 29 апреля

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

20:21, 29 апреля

БпЛА на Запорожье с юга.

19:35, 29 апреля

Скоростной БпЛА из Белгородской области на Харьковщину.

19:17, 29 апреля

Группа БпЛА в акватории Черного моря (Одесская, Николаевская область), работает ПВО.

19:14, 29 апреля

БпЛА На Полтавщине, севернее Кременчуга.

