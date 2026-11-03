Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

На Украину летят новые группы дронов: где сейчас наибольшая угроза

Татьяна Бабич
Атака дронов

Атака дронов / Getty Images

Российская армия продолжает террор города Украины. В небе постоянно находятся вражеские воздушные цели. Из-за этого в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

За ситуацией следят Воздушные силы ВСУ, 24 Канал передает информацию об угрозе обстрелов.

 
Adv

Что известно об атаке?

Следует отметить, что в первую очередь нужно помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

Прогнозы

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Гаряче
x2
61 545
27 днів
 Больше прогнозов здесь →

Дополняем новость...

Киевская область: БПЛА в направлении Борисполя, Богуслава, Яготина.

Группа БПЛА из Харьковской области, направляющаяся в Днепропетровскую область.

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Ананьева в направлении Винницкой области.

Житомирская область: реактивный БПЛА в районе Звягеля с востока.

УАБы в Харьковскую область

Реклама

Волынь: реактивные БПЛА направляются в сторону Ковеля.

Харьковская область: большая группа БПЛА пролетает мимо Шевченково в направлении Златополя.

Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков).

УАБ в Запорожье.

Реактивные БПЛА из Ровенской области в направлении Волыни.

Реклама

Черкасская область: БПЛА в направлении Смелы, Канева, Золотоноши.

Киевская область: БПЛА курсом на Переяслав.

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv