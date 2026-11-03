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На Україну летять нові групи дронів: де зараз найбільша загроза

Тетяна Бабич
Атака дронів

Атака дронів / Getty Images

Російська армія продовжує терор міст України. У небі постійно перебувають ворожі повітряні цілі. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

За ситуацією стежать Повітряні сили ЗСУ, 24 Канал передає інформацію про загрозу обстрілів.

 
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Що відомо про атаку?

Слід зауважити, що передусім варто пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози.

Де тривога: дивіться на карті

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Доповнюємо новину...

Київщина: БпЛА в напрямку Борисполя, Богуслава, Яготина.

Група БпЛА із Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.

Житомирщина: реактивний БпЛА на Звягель зі сходу.

КАБи на Харківщину

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Волинь: реактивні БпЛА курсом на Ковель.

Харківщина: велика група БпЛА повз Шевченкове в напрямку Златополя.

Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків).

КАБ на Запоріжжя.

Реактивні БпЛА з Рівненщини у напрямку Волині.

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Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли, Канева, Золотоноші.

Київщина: БпЛА курсом на Переяслав.

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