В течение дня Россия совершила атаку с использованием 168 дронов, более 50 из которых – были реактивными: сколько сбила ПВО

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Adv

популярные видео

Сколько российских дронов уничтожила ПВО?

Атака продолжалась с 06:30 до 19:30 31 октября. Противник применил 168 ударных БПЛА, в частности реактивные дроны, "Герберы" и беспилотники других типов, а также S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

По предварительным данным, украинская ПВО сбила или подавила 122 беспилотника. Среди них – 37 реактивных БПЛА. Также удалось уничтожить два дрона S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

В то же время около 30 ударных беспилотников на момент сообщения все еще находятся в воздушном пространстве Украины. В Воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Обратите внимание! Оперативно об воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие регионы подверглись атаке врага?