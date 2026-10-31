Росія протягом дня атакувала 168 дронами, понад 50 із них – реактивні: скільки збила ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Скільки російських дронів знищила ППО?

Атака тривала з 06:30 до 19:30 31 жовтня. Противник застосував 168 ударних БпЛА, зокрема реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники інших типів, а також S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, українська ППО збила або подавила 122 безпілотники. Серед них – 37 реактивних БпЛА. Також вдалося знищити два дрони S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Водночас близько 30 ударних безпілотників на момент повідомлення ще перебувають в повітряному просторі України. У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

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