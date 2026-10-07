О передвижениях вражеских беспилотников сообщает "24 Канал", собрав информацию от Военно-воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Берегите себя!

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

20:21, 7 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ирпеня.

20:20, 7 октября

УАБы в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

20:14, 7 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.

20:14, 7 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.

20:09, 7 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Чабаны/Вишневое.

20:07, 7 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.

20:03, 7 октября

Белая Церковь: реактивный БПЛА в направлении города.

19:57, 7 октября

19:37, 7 октября

19:23, 7 октября

19:20, 7 октября

Одесса: БПЛА над городом.

19:18, 7 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Почайна.

19:17, 7 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь.

19:17, 7 октября

Реактивный БПЛА в Винницкой области, направляется в сторону Оратова.

19:05, 7 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Шулявку.

19:05, 7 октября

19:04, 7 октября

19:01, 7 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Крюковщину.

19:00, 7 октября

Киев: реактивный БПЛА, курс на Нивки.