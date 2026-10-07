О передвижениях вражеских беспилотников сообщает "24 Канал", собрав информацию от Военно-воздушных сил и мониторинговых сообществ.
Что известно об атаке?
Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Берегите себя!
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ирпеня.
УАБы в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Чабаны/Вишневое.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Васильков.
Белая Церковь: реактивный БПЛА в направлении города.
Одесса: БПЛА над городом.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Почайна.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Оболонь.
Реактивный БПЛА в Винницкой области, направляется в сторону Оратова.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Шулявку.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Крюковщину.
Киев: реактивный БПЛА, курс на Нивки.