О передвижениях вражеских беспилотников сообщает "24 Канал", собрав информацию от Военно-воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона. Берегите себя!

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